نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الزمالك يخطط لإستعادة خدمات نجمه السابق بنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، لعودة نجم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك يستعيد حسام أشرف

حيث أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أن مسؤولي الزمالك استقروا على استعادة خدمات نجم الفريق المعار إلى صفوف بلدية المحلة.

وأوضح شوبير أنه تم الاستقرار على عودة حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف البلدية بنهاية الموسم.

ويتصدر حسام أشرف لاعب البلدية جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 12 هدف.