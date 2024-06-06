الرياضة

الصحف الأوروبية.. لاجازيتا: كونتي يوقع مع نابولي.. وماركا تتغزل في مبابي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا: كونتي يوقع مع نابولي.. وماركا تتغزل في مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 6-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم


وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت: 

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فليحيا الازرق
مشاعر فرح في كرة المضرب الايطالية بعد سينر ها هي باوليني تحسم تأهلها للدور نصف النهائي
آمال ايطاليا عليهما
زيرزكي يتفوق على لوكاكو بالنسبة للميلان
المنتخب الايطالي تحت ١٧ سنة ابطال للمستقبل
انذار لباريلا
كونتي يوقع مع نابولي

 

 كورييري ديلو سبورت: 

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نابولي يقدم كونتي
" لا اطيق الانتظار اريد البدء بالعمل واعدكم بعمل دؤوب والتزام كبير"
المنتخب الايطالي تحت ١٧ عام يدخل التاريخ
تودور يرحل عن لاتسيو
ايطاليانو الى بولونيا: سيد الابطال
باوليني مثل سينر في نصف نهائي ​رولان جاروس​

 ماركا: 

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اسبانيا ٥-٠ اندورا
هاتريك لاويارزابال
اسبانيا ترفع يدها عاليا"
غازول،تيباس،سامارانش هؤلاء هم من عظماء الرياضة
الامبراطور مبابي
ماركيز الى دوكاتي
مورسيا يواجه الريال في نهائي السلة

مريم الجابري

مريم الجابري

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