نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار وشوبير يهاجم الاتحاد الافريقي.. 3 لاعبين أنصفوا حسام حسن والزمالك يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة سيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 6-6-2024 في السطور التالية:

الزمالك يخطط لإستعادة خدمات نجمه السابق

يخطط مسؤولو نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، لعودة نجم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

حيث أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أن مسؤولي الزمالك استقروا على استعادة خدمات نجم الفريق المعار إلى صفوف بلدية المحلة.

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شوبير يشن هجوما حادا على الاتحاد الإفريقي

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب أزمة تصريحاتهم المتضاربة في الأيام الأخيرة.

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أن المتحدث الرسمي للكاف أكد أنهم لم يقرروا بعد موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا.

وأكد شوبير أن السبب في إثارة تلك الأزمة هو سكرتير الإتحاد الإفريقي، عندما تحدث عن تأجيل كأس الأمم الإفريقية إلى أوائل 2025، بسبب تعارض النسخة الأولى لكأس العالم للأندية مع تلك البطولة.

وتابع، هذا التضارب يعني تخبط شديد جدا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ليس بالأمر الجيد وهو غير مقبول.

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بعد الأزمات.. 3 لاعبين أنصفوا حسام حسن

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز ما يحدث داخل معسكر المنتخب المصري استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم.

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أن هذا المعسكر أسكت أفواه الجميع.

وتابع، حسام حسن عاوز مصلحته مع منتخب مصر، الجميع تحدث عن رغبة صلاح في عدم الإنضمام لمعسكر المنتخب، ولكنه انضم في النهاية وهو لم يحضر المباراتين الوديتين بسبب الإصابة.

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تعليق مثير من شوبير عن محمد أبو تريكة وشيكابالا

علق الإعلامي أحمد شوبير عن قصة عشق جمهور الأهلي لأسطورتهم المفضلة محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق ونجم منتخب مصر ومحلل قنوات بي إن سبورتس الحالي.

وقال شوبير: "مهما حاول البعض تشويه صورة محمد أبو تريكة عند الجماهير، إلا أنه يظل معشوقهم الأول ".

وتابع:" أبو تريكة قدم حاجات كتير للنادي الأهلي لذلك يتعلق الجمهور بعد كل أزمة بأبو تريكة أكثر وأكثر ".

وأضاف: " الجمهور بيحب أبو تريكة يا سيدي وبالنسبة لجمهور الأهلي أسطوة أنت إيه مزعلك".

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الزمالك يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة "سيدات" بعد تسريبها

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، التي تم تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، غير صحيحة.

قال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "رواتب لاعبات فريق الطائرة التي تم تسريبها غير صحيح، وهناك لاعبات لم يتم تعديل عقودهم لأنها ممتدة مع النادي".

واختتم: "تعاقدنا مع نهى عادل قادمة من نادي الزهور، ونسعى للتعاقد مع لاعبة من فريق سبورتنج لتعزيز صفوف الفريق".