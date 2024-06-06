نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري يكشف حقيقة تجاهله مصافحة الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لم يتجاهل مصافحة كابتن محمود الخطيب أثناء تولى رئاسة نادى بيراميدز ولكن قمت بالتوجه إليه خلال تواجدنا بوزراة الشباب والرياضة والحديث معه.

تصريحات حسام البدري

وقال حسام البدرى خلال تصريحات إذاعية: رواد السوشيل ميديا قامت بخلق بعض الأزمات بينى وبين مسئولى القلعة الحمراء ولكن هذا لم يحدث ورحلت عن بيراميدز بسبب عشقى لجمهور النادى الأهلى.

وأوضح: رفضت تدريب أحد الأندية الساحلية بداية الموسم الحالى رغم التفاوض معى بشكل رسمى احترامًا لشهداء النادى الاهلى.

وأشار: رفضت تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك حيث قام أمير مرتضى منصور بالقدوم إلى منزلى للتفاوض معى وكان الرد بالنسبالي القلعة البيضاء أولى بأبنائه ومن الصعب عليا مواجهة الأهلى والتواجد على دكة فريق الزمالك.