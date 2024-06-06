نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يواجه أزمة مالية تهدد مشاركته الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري عن صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) يُلزم النادي بدفع ما يقرب من 500 ألف دولار للاعب التونسي رامي البدوي، نتيجة لأخطاء إدارية عديدة من المجلس السابق.

وأكد المصدر أن عدم سداد هذا المبلغ، الذي يعادل نحو 30 مليون جنيه، في موعد أقصاه الثاني والعشرين من يونيو الجاري، سيؤدي إلى عدم تجديد النادي المصري لرخصة الأندية المحترفة، وبالتالي حرمانه من المشاركة الأفريقية، بالإضافة إلى عدم فتح باب القيد للنادي لفترات قادمة.

وأوضح المصدر أن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، قد قام بضخ ما يقرب من 465 مليون جنيه خلال فترة تولي المجلس، التي تمتد لـ 20 شهرًا، فيما بلغت إيرادات النادي خلال نفس الفترة 165 مليون جنيه فقط.

وأضاف المسؤول أن أبو علي سدد ما يقرب من 100 مليون جنيه كمستحقات عن سنوات سابقة، بالإضافة إلى إنهاء كافة القضايا الدولية وتحمل نفقات التعاقدات والمعسكرات ورواتب اللاعبين والعاملين بالنادي، مما يكلف النادي نحو 365 مليون جنيه.

وفي ختام تصريحه، دعا المصدر كافة الكيانات الكبيرة داخل محافظة بورسعيد ورجال الأعمال إلى تقديم الدعم المادي للنادي المصري، لمساعدته في الخروج من هذه الأزمة المالية الحرجة، وعدم ترك الأستاذ كامل أبو علي يواجه هذه التحديات بمفرده.