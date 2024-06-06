نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يطلب تقريرا طبيا عن غيلاس قناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تقريرا طبيا من الجهاز الطبي للفريق البورسعيدي عن حالة غيلاس قناوي المصاب. يعاني غيلاس قناوي من كدمة قوية بالساق منعته من المشاركة مع الفريق خلال المباريات السابقة بعد تعرضه للاصابة في مباراة إنبي الماضية بالدوري الممتاز. خضع الجزائري إلي برنامج استشفائي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بهدف تجهيز اللاعب لخوض المباريات المقبلة للفريق. يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك بالجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 24 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى وسجل لاعبو المصرى 24 هدفا واستقبلت شباكهم 31.