نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي وموقفه من عرضي بولندا واليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر وعن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعودته للتدريب في أوروبا مجددًا.

كولر يحسم مصيره مع الأهلي

تنتهي فترة عقد كولر مع النادي الأهلي في صيف عام 2026، بعد تجديد عقده في أغسطس 2023 لمدة موسمين، إلى جانب الموسم المتبقي في عقده الأصلي، وقد حصل على 8 ألقاب خلال العامين الماضيين.

في تصريحاته لصحيفة "بليك" السويسرية، كشف كولر عن إمكانية رحيله وعودته لتدريب المنتخبات الوطنية، وأكد موقفه من العروض التي تلقاها من منتخبي بولندا واليونان.

على الرغم من وجود عروض مغرية من المنتخبين، إلا أن كولر يبدي تفضيله للعمل مع الأندية، ويرى أنه كمدرب للمنتخب الوطني يجب أن يعتمد على اللاعبين المتاحين لديه بدلًا من التعاقد مع لاعبين جدد.

وتحدث كولر أيضًا عن ناديه السابق جراسهوبرز السويسري، معربًا عن أمله في تحسين الأوضاع هناك، ومقارنته بالأهلي حيث يشير إلى اختلاف الأجواء وحالة الحماس بين جماهير الناديين، وكيف أن ذلك كان أحد أسباب انهيار الفريق السويسري.