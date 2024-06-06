نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رادار برشلونة يرصد صفقة مفاجئة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي برشلونة برئاسة خوان لابورتا إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يضع عينيه على مدافع كورينثيانز البرازيلي "رافا فينانسيو" (18 عام).

وقالت الصحيفة الإسبانية:"فينانسيو يلعب بالقدم اليُسرى، مركزه الأصلي قلب دفاع ويستطيع اللعب كظهير أيسر".

وأضافت:"المواقف بين الطرفين متقاربة، وكيله كان في برشلونة في الأيام الأخيرة وعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين بالنادي".