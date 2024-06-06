نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استاد القاهرة الدولي يستعد لاستقبال جماهير مصر في مواجهة بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد استاد القاهرة الدولي لاستقبال الجماهير المصرية لحضور مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم.

ووفقًا لمسؤولي هيئة استاد القاهرة، تم تخصيص البوابات على النحو التالي:

بوابة طريق النصر: للدرجة الثالثة (يمين)

بوابة صلاح سالم: للدرجة الثانية والثالثة (شمال)

بوابة آل رشدان: للدرجة الأولى (يمين وشمال) والـVIP

سيبدأ استقبال الجماهير اعتبارًا من الرابعة عصرًا اليوم الخميس، تمهيدًا لحضور مباراة مصر وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبًا هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدي سليمان، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين "أوفا"، محمد شريف، ومحمد صلاح.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، رباعي الدفاع "عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني"، وفي الوسط "مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور"، وفي الهجوم "محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد".