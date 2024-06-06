عاجل.. حسام البدري يكشف قراره تجاه تصريحات أفشة لو كان مديرًا للكرة

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أحمد جودة - القاهرة - حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، كشف النقاب عن العلاقة بينه وبين عماد متعب، المهاجم السابق للأهلي، وعن موقفه من تصريحات محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي الحالي.

حسام البدري يكشف قراره تجاه تصريحات أفشة

في تصريحاته لبرنامج "10 و10" على "أون سبورت إف إم"، أكد البدري أنه ضد فكرة كراهيته للنجوم، لكنه يؤكد على أهمية أداء اللاعب والمدرب لدورهما دون التدخل في مهام الآخرين.

وقال البدري إنه لم يكن هناك توتر بينه وبين عماد متعب، وأنه كان مستعدًا للتعاون معه في المنتخب الوطني، وكان من المشجعين له في بداية مسيرته الكروية.

من جانبه، أكد متعب أنه رفض العمل في جهاز المنتخب مع البدري بسبب خلافاتهما السابقة ولكنه أوضح أنه لم يكن يرفض العمل مع أي مدرب آخر.

وفيما يتعلق بتصريحات أفشة، أكد البدري أنه لو كان مديرًا للكرة في الأهلي لفرض نفس العقوبة التي فرضت على أفشة، موضحًا أن عقلية اللاعبين الحاليين مختلفة تمامًا عن السابقين بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وأخيرًا، أشار البدري إلى ضرورة إجراء عمليات تأهيل لبعض لاعبي الأهلي الحاليين للتعامل مع بعض الأمور التي تختلف عن الأجيال السابقة.