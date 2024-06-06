نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر: احتفلنا بإفريقيا حتى الرابعة صباحًا واليوم التالي طالبني أحد الجماهير بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الضغط النفسي في مصر يعد هائلًا، حيث أشار إلى أن الجماهير تركز فقط على انتصارات الفريق دون غيرها، خاصة بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات كولر عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وفي تصريحات لصحيفة "بليك" السويسرية، قال كولر: "لا يمكننا مقارنة الأوضاع في مصر بتلك في أوروبا، حيث يتسم المشجعون المصريون بالحماسة الشديدة".

وأضاف: "قبل ساعات من المباراة، كنا نواجه حشودًا ضخمة من المشجعين في الشوارع، حتى أن بعضهم كان يلصق وجوههم على زجاج حافلتنا، وعندما تأخرت الحافلة، كان لدينا شرطي واحد فقط على دراجة نارية، فأخبرنا الجماهير أنه يجب علينا أن نلعب النهائي الآن وأنه ليس هناك وقت للنقاش".

وأشار كولر إلى الاحتفالات التي شهدها الفريق بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، حيث أوضح قائلًا: "كنا نحتفل بفوزنا باللقب حتى ساعات متأخرة من الليل، وعندما حل اليوم التالي، أخبرني أحدهم بأنه يجب علينا الآن الفوز بالدوري المحلي".

وتابع: "يزداد الضغط النفسي على اللاعبين بشكل كبير، لأننا نخوض مباريات كل ثلاثة أيام، ونظرًا لأن جدول المباريات كان مكثفًا للغاية خلال الموسم، حيث شاركنا في مباريات دوري الأبطال في الكونغو وغانا وتنزانيا، وهي مناطق تتفاوت فيها درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير".

وأشار إلى أن الجماهير في مصر أقل دقة بالمقارنة مع أوروبا، موضحًا: "تتسامح الجماهير أحيانًا مع التأخيرات، وليس دائمًا يلتزمون بالدقائق".

وأوضح كولر: "الضغط النفسي يزداد بشكل كبير لأننا سنخوض مباريات كل ثلاثة أيام، وبسبب التنقلات الكثيرة التي خاضها الفريق خلال الموسم، حيث لعبنا في أماكن تختلف فيها درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير".

وختم كولر تصريحاته بالقول: "الجماهير لا تهتم بتلك الأمور، إذا لم يحقق الفريق الفوز".