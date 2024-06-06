نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر ضد بوركينا فاسو.. تعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب ملايين من عشاق ومحبي كرة القدم في مصر، اللقاء الذي يجمع بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، على ضمن منافسات ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء الرسمي الأول تحت قيادة حسام حسن، بعد خوض مباراتين وديتين في توقف مارس الماضي.

منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

تنتظر منتخب مصر، مباراة قوية ضد بوركنيا فاسو، يدخلها منتخبنا بهدف الانتصار، في المواجهة الأولى تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

لاعبي المنتخب

يستهدف منتخب مصر استغلال عامل الأرض والجمهور، كون اللقاء سيلعب على استاد القاهرة الدولي، قبل المباراة التي ستليها في الجولة الرابعة أمام غينيا بيساو، خارج الأرض.

حسام حسن

يسعى حسام حسن لتحقيق الفوز مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، خاصة أنها المواجهة الأول للمنتخب في تصفيات كأس العالم، تحت قيادته، بعدما تولى المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.



قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر



يمكنك الاستمتاع بمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، في تمام الـ10 مساءً، على إحدى القنوات المجانية وهي Sport TV2 Portugal، ويمكن تنزيلها والمشاهدة عليها عبر إدخال التردد التالي:

القمر: Eutelsat W2

التردد:11231

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز:30000

معامل التصحيح:

التشفير: 3/4



لتنزيل القناة، عليك التوجه إلى الإعدادت بشكل مباشر عبر الريموت كنترول.

من ضمن قائمة القنوات اختار إعدادات القناة.

حدد القمر الصناعي.

تظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

انقر على خيار بدء.

تبدأ عملية البحث بشكل تلقائي.

اضغط على رسالة إنهاء باعتبارها الخطوة قبل الأخيرة.

انقر على أيقونة حفظ لتجد كثير من القنوات الجديدة تمت إضافتها مرة واحدة.



كما تنقل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، إضافة لقناة أون تايم سبورتس البث الأرضي، وSSC Sport السعودية.

ويعلق على قناة أون تايم سبورتس كل من طارق الأدور ومحمد الكواليني.

بينما على قناة SSC Sport يعلق مدحت شلبي، وعلي محمد علي بقناة بي إن سبورت.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر