نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يرفض مناقشة عرض سعودي ضخم للرحيل عن الأهلي في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحزم مناقشة أحد العروض السعودية التي وصلته مؤخرًا، مؤكدًا تمسكه الكامل بمواصلة مسيرته مع الفريق الأحمر وعدم التفكير في أي عروض عربية قد تصله في الفترة القادمة.

كولر يرفض عرض سعودي

وتمسك مارسيل كولر بالبقاء على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، خاصةً بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، مشددا على رغبته في استكمال العقد.

في السياق ذاته، يقوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بمراقبة اللاعب المحتمل لتدعيم هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهو اللاعب البوركيني محمد كانوتيه الذي غادر ناديه الروسي مؤخرًا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات القادمة، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة ودية أمام النجوم بعد غدٍ السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.

من جهته، يحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على توفير الدعم اللازم للاعبي الفريق الدوليين قبل مواجهة بوركينا فاسو الليلة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأخيرًا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة فريق فاركو في إطار بطولة الدوري الممتاز.