علي ماهر يراقب موقف محمد الشامي من المشاركة في مواجهة مصرو بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة -



يراقب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري محمد الشامي لاعب الفريق البورسعيدي في مباراة مصر وبوركينا فاسو الليلة بإستاد القاهرة في تصفيات مونديال 2026.

يتابع الجهاز الفني للنادي المصري موقف محمد الشامي من المشاركة في مباراة بوركينافاسو بعد تردد عن أنباء احتمالية من معسكر المنتخب الوطني من اقتراب محمد الشامي بمشاركته مع المنتخب في مباراة الليلة.

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويتواجد 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.