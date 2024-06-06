قناة أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو الليلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS" عن نقل مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو

تنطلق مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في العاشرة من مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وأمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".

يحتل الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا بيساو صاحبة المركز الثالث.