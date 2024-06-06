نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر عن جماهير الأهلي: لا يمكن مقارنة ما يحدث في مصر بأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن الاختلاف البارز بين شغف كرة القدم في مصر مقارنة بأوروبا.

كولر: لا يمكن مقارنة ما يحدث في مصر بأوروبا

وأكد مدرب الأهلي أن الأجواء الكروية في مصر لا يمكن مقارنتها بأي شيء في أوروبا، حيث يتمتع المصريون بشغف لا مثيل له.

وفي تصريحاته لصحيفة "بليك" السويسرية، أشار كولر إلى أن ملعب الاستاد الدولي بالقاهرة يشهد توافدًا هائلًا من الجماهير، حيث يبلغ عددهم ما يقرب من 75 ألف متفرج، وجميعهم يرتدون اللون الأحمر لدعم الفريق.

وأضاف أن الجماهير المصرية تتميز بحماسها الشديد، حيث يقف الجميع خلال المباريات ويصرخون كأن حياتهم تعتمد على نتيجة اللقاء.

وأوضح كولر أن عندما تنطلق صافرة نهاية المباراة، تتحطم كل الحواجز، وتنتقل الجماهير إلى حالة من الفرحة الهستيرية، مشيرًا إلى أنهم يحتفلون بالفوز بالبطولات حتى ساعات الصباح الأولى، وفي اليوم التالي يتذكرهم أحدهم بأن عليهم الاستعداد للمزيد من التحديات والانتصارات.