نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيله من الأهلي ومصير عروض السعودية ومقارنة الجماهير.. 10 تصريحات نارية من مارسيل كولر لا تفوتك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصريحات مثيرة بشأن رحيله عن المارد الأحمر ورفض العروض السعودية، بجانب عروض أخرى من اليونان وبولندا، ويستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” في الأسطر التالية أبرز 10 تصريحات للمدير الفني لبطل إفريقيا لصحيفة “بليك” السويسرية.

كولر يحسم مصيره مع الأهلي وموقفه من عرضي بولندا واليونان

تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر وعن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعودته للتدريب في أوروبا مجددًا.

تنتهي فترة عقد كولر مع النادي الأهلي في صيف عام 2026، بعد تجديد عقده في أغسطس 2023 لمدة موسمين، إلى جانب الموسم المتبقي في عقده الأصلي، وقد حصل على 8 ألقاب خلال العامين الماضيين.

في تصريحاته لصحيفة "بليك" السويسرية، كشف كولر عن إمكانية رحيله وعودته لتدريب المنتخبات الوطنية، وأكد موقفه من العروض التي تلقاها من منتخبي بولندا واليونان.

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كولر عن جماهير الأهلي: لا يمكن مقارنة ما يحدث في مصر بأوروبا

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن الاختلاف البارز بين شغف كرة القدم في مصر مقارنة بأوروبا.

وأكد مدرب الأهلي أن الأجواء الكروية في مصر لا يمكن مقارنتها بأي شيء في أوروبا، حيث يتمتع المصريون بشغف لا مثيل له.

وفي تصريحاته لصحيفة "بليك" السويسرية، أشار كولر إلى أن ملعب الاستاد الدولي بالقاهرة يشهد توافدًا هائلًا من الجماهير، حيث يبلغ عددهم ما يقرب من 75 ألف متفرج، وجميعهم يرتدون اللون الأحمر لدعم الفريق.

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كولر يرفض مناقشة عرض سعودي ضخم للرحيل عن الأهلي

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحزم مناقشة أحد العروض السعودية التي وصلته مؤخرًا، مؤكدًا تمسكه الكامل بمواصلة مسيرته مع الفريق الأحمر وعدم التفكير في أي عروض عربية قد تصله في الفترة القادمة.

وتمسك مارسيل كولر بالبقاء على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، خاصةً بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، مشددا على رغبته في استكمال العقد.

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كولر: احتفلنا بإفريقيا حتى الرابعة صباحًا واليوم التالي طالبني أحد الجماهير بالدوري

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الضغط النفسي في مصر يعد هائلًا، حيث أشار إلى أن الجماهير تركز فقط على انتصارات الفريق دون غيرها، خاصة بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لصحيفة "بليك" السويسرية، قال كولر: "لا يمكننا مقارنة الأوضاع في مصر بتلك في أوروبا، حيث يتسم المشجعون المصريون بالحماسة الشديدة".

وأضاف: "قبل ساعات من المباراة، كنا نواجه حشودًا ضخمة من المشجعين في الشوارع، حتى أن بعضهم كان يلصق وجوههم على زجاج حافلتنا، وعندما تأخرت الحافلة، كان لدينا شرطي واحد فقط على دراجة نارية، فأخبرنا الجماهير أنه يجب علينا أن نلعب النهائي الآن وأنه ليس هناك وقت للنقاش".