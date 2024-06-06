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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الجزائر ضد غينيا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الجزائر ضد غينيا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026.. يخوض منتخب الجزائر لكرة القدم مساء اليوم الخميس 6 يونيو 2024، مباراة هامة ضد نظيره منتخب غينيا، وذلك في إطار الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية، وتحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المجموعة والتقدم خطوة نحو التأهل للمونديال.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الجزائر وغينيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

معركة قوية في ملعب «نيلسون مانديلا»: الجزائر تُواجه غينيا في تصفيات كأس العالم 2026

ويسعى منتخب الجزائر، حامل لقب كأس الأمم الأفريقية 2019، إلى مواصلة انتصاراته في التصفيات والمحافظة على صدارته للمجموعة، بعد تحقيقه الفوز في مباراتيه الأوليتين ضد الصومال وموزمبيق.

في المقابل، يدخل منتخب غينيا اللقاء بمعنويات عالية بعد تعادله في الجولة الماضية مع بوتسوانا، ويسعى لتحقيق فوزه الأول في التصفيات لتحسين موقفه في المجموعة.

وتُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، نظرًا لتاريخ التنافس الكبير بين المنتخبين، وإصرار كل منهما على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب الجزائر الوطني لكرة القدم مساء اليوم الخميس 6 يونيو 2024، مباراة هامة ضد نظيره منتخب غينيا، وذلك في إطار الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية، وتحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المجموعة والتقدم خطوة نحو التأهل للمونديال.

موعد مباراة الجزائر وغينيا بتوقيت بعض الدول العربية:

مصر: 10:00 مساءً

السعودية: 11:00 مساءً

الكويت: 11:00 مساءً

قطر: 11:00 مساءً

الجزائر: 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026

يُمكن لمحبي وعشاق كرة القدم في الجزائر وغينيا ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط متابعة أحداث مباراة المنتخبين في إطار تصفيات كأس العالم 2026، عبر العديد من القنوات الفضائية التي ستقوم ببث المباراة مباشرة.

وبالإضافة إلى قناة SSC SPORT 5 HD، تُذاع المباراة أيضًا على بعض القنوات المفتوحة الأخرى، مثل القناة الجزائرية الأولى، والتلفزيون الجزائري، وقناة بي إن سبورتس المفتوحة.

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC SPORT 5 HD (ناقل حصري) 27500 (نايل سات) / 39220 (عرب سات) أفقي 27500 5/6 القناة الجزائرية الأولى 11258 (هوت بيرد) أفقي 27500 5/6 التلفزيون الجزائري 11058 (هوت بيرد) أفقي 27500 5/6 بي إن سبورتس المفتوحة 12526 (هوت بيرد) أفقي 27500 5/6

ترتيب الجزائر في المجموعة

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة السابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم كلًا من موزمبيق وغينيا وبوتسوانا وأوغندا والصومال.

ويتواجد منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة ولديه 6 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع للجزائر



من المتوقع أن يدخل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المباراة بالتشكيل التالي:-