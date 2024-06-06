نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يرصد صفقة كبيرة من داخل مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مالكه ناصر الخليفي إلى تدعيم صفوف الفريق الباريسي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان يسعي للحصول على خدمات الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأضاف رومانو بأن النادي الباريسي يعمل بقوة على التعاقد مع ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم القادم.

وأشار الصحفي الإيطالي، بأن المهاجم الأرجنتيني غير سعيد في مانشستر سيتي، في ظل اعتماد الإسباني بيبب جوارديولا مدرب السيتي على النرويجي إيرلينج في خط الهجوم.