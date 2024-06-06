رد فعل مفاجئ من كولر بعد عودة أفشة لتدريبات الأهلي الجماعية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة محمد مجدي أفشة لتدريبات الفريق بعد استبعاده مؤخرًا بسبب تصريحاته ضد بعض لاعبي الفريق.

رد فعل مفاجئ من كولر بعد عودة أفشة للتدريبات

عقد كولر جلسة مع أفشة بحضور خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول، لتصفية الأجواء، خصوصًا مع اقتراب الفريق من مباريات حاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

في هذه الجلسة، أكد كولر لأفشة وبيبو أن الأمر قد انتهى بالنسبة له، وأنه لن يقوم بتجميد اللاعب. وشدد على ضرورة التزام أفشة بالتدريبات وعدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها زعزعة استقرار الفريق.

كما أوضح كولر لأفشة أنه لا يفضل لاعبين على حساب آخرين، بل يشارك اللاعب الأكثر اجتهادًا وجاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية.

من جهته، أكد خالد بيبو في تصريحات تليفزيونية أن جميع لاعبي الفريق الأول ممنوعون من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة، بهدف فرض مزيد من الاستقرار على الفريق في ظل الاستعداد لخوض مباريات قوية وحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.