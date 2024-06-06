نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من شبانة على تصريح مريم مصطفى عن العامرى فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالتصريحات التي أدلت بها مريم مصطفى لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، والتي أكدت خلالها على إحترامها وتقديرها للراحل العامري فاروق.



واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم:" تصريحات مريم مصطفى والتي نفت فيها الشماتة في موت العامري وتأكيدها بشعورها بالحزن والصدمة بعد وفاته ما هو إنعكاس طبيعي للروح الرياضية حتى وإن جدت خلافات سابقة.

وأتم شبانة بأن مثل هذه التصريحات هي التي يجب إبرازها لتجنب الفتن في ظل الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزيد الاحتقان بين الجماهير.