نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فرانس فوتبول تعلن إضافة جائزتين جديدتين وتحدد موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الخميس عن إضافة جائزتين جديدتين إلى جوائزها الفردية، بجانب الكرة الذهبية التي تعلن عنها كل موسم في نهاية العام الميلادي.

فرانس فوتبول تعلن إضافة جائزتين جديدتين

ونشرت فرانس فوتبول عبر الصفحة الرسمية للبالون دور على منصة “إكس” عن إضافة جائزتين جديدتين، وهما أفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات للنسخة الـ68 من الجائزة التي تمنحها المجلة كل عام.

موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

وحددت فرانس فوتبول موعد الحفل الذي سيعلن خلاله عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، حيث سيقام الحفل في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر للعام الجاري ألفين وأربعة وعشرين.

وسيتخلل الحفل الإعلان عن 10 جوائز دفعة واحدة، على رأسها أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل نادي في العالم لعام 2024.