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أحمد جودة - القاهرة - لن يتواجد جيمس ماديسون في القائمة النهائية للمنتخب الإنجليزي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

واختار غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، ماديسون (27 عامًا) في القائمة الاولية للمنتخب التي تضم 33 لاعبًا استعدادًا للبطولة التي ستقام في ألمانيا.

وشارك ماديسون في الدقيقة 61 كبديل في المباراة الودية التي أقيمت يوم الاثنين الماضي أمام منتخب البوسنة، والتي فاز بها المنتخب الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

"يورو 2024".. استبعاد ماديسون من قائمة المنتخب الإنجليزي

وتم تصوير ماديسون، لاعب توتنهام، وهو يتدرب مع الفريق الأربعاء، ولكن علمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إنه سيكون من بين سبعة لاعبين سيتم استبعادهم من القائمة النهائية المشاركة في يورو 2024 وذكرت تقارير إنه غادر المعسكر.

وتواجد ماديسون في قائمة المنتخب الإنجليزي التي شاركت في كأس العالم 2022 بقطر ولكنه لم يظهر في أي لقاء، علمًا بأنه شارك في سبع مباريات دولية.

وعاد لوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد للتدريبات، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وهو ما يعزز الآمال بإمكانية دخوله في القائمة النهائية.

ولم يلعب شاو (28 عامًا) منذ فبراير الماضي وشارك في 15 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد في كافة المسابقات في الموسم المنقضي.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأيسلندي في مباراة ودية بملعب ويمبلي مساء غد الجمعة، والتي ستنتهي قبل نحو ساعة من الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم.

