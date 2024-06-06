نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الأردن وطاجيكستان: تقارب الأداء والتنافس في التصفيات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تظهر هيمنة كتيبة النشامي على تاريخ مواجهاتها مع خصمها طاجيكستان في مختلف المباريات الدولية، سواء الودية أو الرسمية.

نجح منتخب الأردن في تحقيق الفوز في 4 مباريات من أصل 6 مباريات جمعته بطاجيكستان، فيما نجح الفريق الأخير في تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط، وحسم التعادل في مباراة واحدة.

يتقارب مستوى منتخب الأردن وخصمه الطاجيكي في مباريات التصفيات السابقة، حيث حقق كل منهما النتائج التالية.

احتل منتخب الأردن المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، وذلك بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، بينما خسر في مباراة واحدة.

في المقابل يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مبارتين وخسر في مباراة واحدة.

موعد مباراة الاردن وطاجيكستان

يستضيف النشامي خصمه منتخب طاجيكستان، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تنطلق هذه المباراة يوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، على أن تبدأ المباراة في الثامنة والنصف بتوقيت الأردن ومصر.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر قنوات الأردنية الرياضية، الرابعة العراقية.