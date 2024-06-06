كولر يجهز 7 لاعبين بـ الأهلي لمواجهة فاركو في ودية النجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يولي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أهمية كبيرة للمباراة الودية المقبلة أمام فريق النجوم، المقررة بعد غدٍ السبت، كجزء من التحضيرات للمباريات القادمة في الدوري. هذه المباراة تأتي بعد انتهاء الأجندة الدولية التي يخوض فيها منتخب مصر مباراتين ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كولر يجهز 7 لاعبين بـ الأهلي لمواجهة فاركو

يسعى مارسيل كولر لتجهيز عدد كبير من اللاعبين البدلاء خلال ودية النجوم، لا سيما أولئك الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة. اللاعبون الذين يركز كولر على تجهيزهم هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، الفرنسي أنتوني موديست، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، خالد عبد الفتاح، ومحمد الضاوي "كريستو".

سيحدد الجهاز الفني موقف عمرو السولية من المشاركة في المباراة الودية خلال مران الفريق غدًا الجمعة. السولية يتعافى من إصابة عضلية منعته من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

يغيب عن ودية الأهلي أمام فريق النجوم يوم السبت المقبل 16 لاعبًا دوليًا بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم. منتخب مصر الأول يضم 11 لاعبًا من الأهلي هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور، ومروان عطية؛ للمشاركة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

كما انضم بيرسي تاو وأليو ديانج لمنتخبي جنوب إفريقيا ومالي على الترتيب، ووسام أبو علي لمنتخب فلسطين، للمشاركة في نفس التصفيات.

إلى جانب ذلك، انضم كريم الدبيس وحمزة علاء للمنتخب الأولمبي، الذي يخوض مباراتين وديتين أمام منتخب كوت ديفوار استعدادًا لأولمبياد باريس التي تنطلق الشهر المقبل.