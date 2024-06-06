ماركيز ينفي تصريحه حول تدريب برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - فسر رافاييل ماركيز مدرب فريق برشلونة ب، تصريحه السابق حول إمكانية خلافة تشافي هيرنانديز في تدريب “البلوجرانا” خلفًا لتشافي هيرنانديز.

ماركيز: تصريحي أخذ من غير سياقه

قال رافاييل في تصريح سابق، خلال فترة تشافي: “لا يمكنك أن تقول لا لفرصة كهذه”.

وصرح رافاييل: “تصريحي أُخذ من غير سياقه، في النهاية لم أقل (أنا مستعد)”.

وتابع: "قلتُ ببساطة: "من الذي لن يعجبه تدريب برشلونة؟"، لكنني لم أتقدم بطلب تدريب الفريق في أي وقت. هناك علاقة جيدة مع تشافي وهناك احترام".

يذكر أن إدارة برشلونة قد أقالت تشافي من منصبه بنهاية الموسم، وقررت تعيين الألماني هانسي فليك.