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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم بث مباشر دون تقطيع، يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بالمباراة التي تقام بـ استاد القاهرة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

تقام مباراة مصر وبوركينا في العاشرة من مساء اليوم بإستاد القاهرة، وسط حضور جماهيرى.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم

ج: من المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وأمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".

تاريخ المواجهات بين مصر وبوركينا فاسو

يمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

موعد فتح الاستاد بواباته لاستقبال جماهير المباراة؟

يفتح استاد القاهرة بواباته لاستقبال الجماهير التي ترغب في حضور المباراة، في الرابعة عصر اليوم.

البوابات المخصصة لحضور المباراة

خصص مسئولو هيئة استاد القاهرة البوابات كالتالى:

الدرجة الثالثة يمين.. بوابة طريق النصر

الدرجة الثانية والثالثة شمال.. بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال والـ vip.. بوابة آل رشدان

متى يتوجه لاعبو المنتخب إلى ستاد القاهرة ؟

من المقرر أن يتحرك المنتخب من فندق الإقامة، إلى استاد القاهرة الساعة 7:45 مساء، أي قبل المباراة بساعتين تقريبا.

