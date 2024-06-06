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أحمد جودة - القاهرة - غادر جيمس ماديسون وكورتيس جونز معسكر المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بعدما تم إبلاغهما بأنهما لن يتواجدا في القائمة النهائية التي ستشارك في يورو 2024.

استبعاد ماديسون وجونز من قائمة إنجلترا ليورو 2024

ولن يتواجد الثنائي في المباراة الودية الأخيرة المقرر إقامتها غدا الجمعة أمام أيسلندا، حيث تم إبلاغهما بانهما لن يكونا في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا والتي ستقدم بعد نهاية المباراة.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان:"غادر جيمس ماديسون وكورتيس جونز معسكر المنتخب الإنجليزي، بعد أن تم إبلاغهما بانهما لن يتواجدا في القائمة النهائية المشاركة في يورو 2024".

وأضاف ذات المصدر:" نشكرهما على أنهما كانا جزءا من استعداداتنا للبطولة".

وتواجد 27 لاعبا في المران الذي أقيم اليوم، حيث كان جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، هو الوحيد الذي ينتظم مع المنتخب عقب فوزه مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتدرب أنتوني جوردون مع الفريق عقب الغياب عن مواجهة منتخب البوسنة، الاثنين الماضي، بسبب الإصابة، ولكن لويس دونك، وهاري ماجوير ولوك شاو خاضوا مرانا منفردا اليوم.