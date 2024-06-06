نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد أول الراحلين عن ريال مدريد هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي ريال مدريد الإسباني، اسم أول اللاعبين الراحلين عن صفوفه وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

إيكر برافو يرحل عن ريال مدريد

أفادت شبكة “ريليفو” الإسبانية بأن إيكر برافو صاحب الـ19 عامًا، سيغادر ريال مدريد بشكل مؤكد.

انضم إيكر برافو إلى ريال مدريد “ب” في صيف العام الماضي على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن الألماني.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد وإيكر برافو قد اتفقا على قرار الانفصال في نهاية الموسم، ليعود اللاعب مرة أخرى إلى صفوف الفريق الألماني.

وخاض المهاجم الشاب 25 مباراة بقميص فريق شباب ريال مدريد، وسجل 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.