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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر (0-0) EGYPT x Burkina Faso مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم دون تشفير، يستضيف منتخب مصر الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



مصر تحتل صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بينما تأتي بوركينا فاسو في الوصابة بـ 4 نقاط من مباراتين.

وكان المنتخب الوطني فاز على جيبوتي (6-0) ثم سيراليون (2-0) في إطار أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في أولى مباريات حسام حسن الرسمية، على رأس الإدارة الفنية لمنتخبنا الوطني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

وتذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق محمد الكواليني وطارق الأدور، كما تبث عبر قناة SSC 1، بتعليق مدحت شلبي.

3 معلقين لمباراة مصر وبوركينا

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم، على قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وأيضا قناة "ssc 1" السعودية.

وسوف يتولى التعليق على مباراة مصر وبوركينا فاسو ثلاث معلقين، حيث يتواجد مدحت شلبي على القناة السعودية، بينما يتواجد عبر قناة أون تايم سبورتس أرضي وفضائي، الثنائي محمد الكواليني وطارق الأدور.