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أحمد جودة - القاهرة - الآن دون ولا مليم.. (0-0) بث مباشر مصر x بوركينافاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 | يلا شوت، كثرت معدلات البحث عن لقاء مصر وبوركينا فاسو، اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن موعد إذاعة المباراة المنتظرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

و أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS"، عن إذاعة مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

وكتب حساب قناة أون تايم عبر حسابها على "فيس بوك": "انتظروا مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. الليلة في تمام 10:00 مساء على قناة ON TIME SPORTS ".

قنوات أون تايم قنوات أون تايم.

تاريخ مواجهات مصر أمام بوركينا فاسو

يمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابق، وكانت البداية في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.

وتكررت مواجهة مصر وبوركينا فاسو في بطولة كأس أمم إفريقيا 1998، وانتصر الفراعنة بفضل ثنائية العميد حسام حسن بالدور نصف النهائي.