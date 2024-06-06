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أحمد جودة - القاهرة - أدين رجل يبلغ من العمر 43 عاما، بتهمة توجيه ضربة بالرأس لروي كين، خلال مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في شهر سبتمبر الماضي.

إدانة مشجع بالاعتداء على روي كين أسطورة مانشستر يونايتد

واستمعت محكمة "هايبري كورنر" إلى حثيات الواقعة التي بدأت عندما كان كين يسير مع زميله المحلل في شبكة "سكاي سبورتس" ميكا ريتشاردز، لتحليل المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي والتي فاز فيها أرسنال على مانشستر يونايتد 3 /1.

وتعرض كين، لاعب وسط منتخب أيرلندا ومانشستر يونايتد السابق، والذي كان يعمل محللا في (سكاي سبورتس)، للضرب بالرأس من لو في ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وقال فريق دفاع لو إن كاميرات المراقبة بملعب الإمارات أظهرت أن كين وجه ضربة للو في وجهه.

لكن القاضي أنجوس هاميلتون، قال إنه يرى أن لو لم يكن صادقا فيما يتعلق بما حدث خلال المباراة.

وأضاف: " لم يكن هناك سبب يدفع روي كين إلى أن يعتدي على لو بالتحديد".