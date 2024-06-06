نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انتقال رحيم ستيرلينج إلى الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي، حقيقة اقترابه من الانتقال إلى الدوري التركي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ستيرلينج لن يذهب إلى تركيا

حسب الصحفي بن جاكويس فأن محيط ستيرلينج قد أكدوا عدم صحة ما يتردد حول انتقال ستيرلينج إلى الدوري التركي هذا الصيف.

كما أكدوا عدم وجود أي تواصل ما بين ستيرلينج وفنربخشة ورغم الشائعات المنتشرة وجود إمكانية انتقال لاعب تشيلسي إلى تركيا.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية قد أكدت اهتمام فنربخشة بضم رحيم ستيؤلينج للتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.