شاهد الآن EGYPT vs Burkina Faso.. مشاهدة منتخب مصر × البوركينا فاسو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن EGYPT vs Burkina Faso.. مشاهدة منتخب مصر × بوركينا فاسو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026، يلتقي المنتخب الوطني المصري، مع نظيره بوركينا فاسو، اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، اليوم الخميس، في العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المجموعة والتقدم خطوة نحو التأهل للمونديال.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتوقيت الدول العربية:

مصر: 10:00 مساءً

السعودية: 11:00 مساءً

الأردن: 10:00 مساءً

سوريا: 10:00 مساءً

ليبيا: 9:00 مساءً

تونس: 8:00 مساءً

الجزائر: 11:00 مساءً

المغرب: 9:00 مساءً

العراق: 11:00 مساءً

عُمان: 11:00 مساءً

الكويت: 11:00 مساءً

البحرين: 11:00 مساءً

قطر: 11:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يُمكن لمحبي وعشاق كرة القدم في مصر ومتابعة أحداث مباراة المنتخب المصري ضد نظيره منتخب بوركينا فاسو في إطار تصفيات كأس العالم 2026، عبر العديد من القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة التي ستقوم ببث المباراة مباشرة.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي الناقل الرسمي للمباراة، ويمكن استقبالها على الترددات التالية:

على النايل سات:

قناة بين سبورت 1: التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3



وإلى جانب قنوات بين سبورت، تُنقل المباراة أيضًا على قناة SSC 1 التابعة لمجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية، وذلك على التردد التالي:

على النايل سات:

قناة SSC 1: التردد: 12523 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



وإضافة إلى ذلك، تُذاع المباراة على قناة تايم سبورت المفتوحة، وهي القناة الأرضية الوحيدة التي تُتيح مشاهدة المباراة مجانًا للمشاهدين في مصر. وإليك تردد قناة تايم سبورت:

قناة تايم سبورت: التردد الأرضي: UHF32 التردد التماثلي الأرضي: UHF9

ويدخل المنتخب الوطني المباراة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، باحثا عن تحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة، والاقتراب خطوة من حلم التأهل للمونديال.



ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، وأيضا قناة SSC سبورت السعودية المشفرة.