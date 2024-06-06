نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب السعودية الرسمي أمام باكستان في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرت مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تشكيل الأخضر لمواجهة نظيره باكستان، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويواجه منتخب السعودية نظيره باكستان، على أرضية ملعب جناح في إسلام أباد بالعاصمة الباكستانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2026، مساء اليوم الخميس.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل المنتخب السعودي كل من:

في حراسة المرمى.. محمد العويس

خط الدفاع: ريان حامد – حسن قادش – علي لاجامي

خط الوسط: سلطان الغنام – مصعب الجوير – مختار علي – سالم الدوسري – متعب الحربي

خط الهجوم: فراس البريكان – عبدالرحمن غريب

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد باكستان في المركز الرابع دون نقاط.