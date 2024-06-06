المصري يؤدي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية عصر اليوم الخميس على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك في المران جميع اللاعبين الاساسين حيث وضع الجهاز الفني للفريق لمساته على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام الزمالك والتي وضح من خلال المران أنها ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم.

شهد المران تركيزا كبيرا على التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية فيما خاض حراس المرمى مرانا تخصصيا تحت قيادة مدربهم مصطفى فتحي.

موعد مباراة المصري ضد الزمالك بالدوري

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الزمالك

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.

