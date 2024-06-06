وسام أبو علي أساسي يقود تشكيل منتخب فلسطين ضد لبنان في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - قام مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين، بالإعلان عن تشكيل لاعبي منتخب بلاده لمواجهة نظيره لبنان، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب فلسطين مباراة هامة اليوم أمام نظيره لبنان، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ويحتضن اللقاء ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

التشكيل الرسمي لمنتخب فلسطين جاء كالتالي:

حارس المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: معتز البطاط - محمد خليل - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني.

خط الوسط: تامر صيام - عدي خروب - عطاء جابر - وسام أبو علي.

خط الهجوم: جوناثان زوريلا - عدي دباغ.