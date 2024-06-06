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أحمد جودة - القاهرة - رد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حقيقة التفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، بالموسم الجديد.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عبد الرزاق حمد الله

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن حمدالله لم يدخل ضمن حسابات النادي الأهلي، أو يتم طرح اسمه من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لضمه.

وتابع: "الأهلي لن يتفاوض مع لاعب عمره وصل إلى 33 عامًا ويحصل على راتب ضخم يصعب توفيره، بالإضافة إلى كثرة مشاكله مع الأندية التي لعب لها".

واختتم: "كولر لم يعرف مطالبه حتى الآن، وسوف يكون هناك جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، خلال ساعات قليلة، لمعرفة متطلباته والصفقات التي يرغب في ضمها بالموسم المقبل".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة الأهلي في التعاقد مع حمدالله بعد تأكد رحيله عن اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، في ظل الحاجة لتدعيم خط هجومه.

