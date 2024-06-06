الرياضة

فينيسيوس يكشف عن حلمه المنتظر مع البرازيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريالةمدريد الإسباني، عن حلمه الذي يسعى لتحقيقه مع منتخب السامبا في المرحلة المقبلة.

فينيسيوس: أحلم بتحقيق كوبا أمريكا مع البرازيل

قال فينيسيوس جونيور في تصريح إعلامي، اليوم الخميس: “أريد الفوز بلقب كوبا أمريكا، ما زلت لا أملك أي لقب مع البرازيل”.

وتابع فينيسيوس: “وآمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب، سأقدم كل شيء للفوز بهذا اللقب”.

يذكر أن فينيسيوس جونيور قد قاد ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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