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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب العراق الفوز الخامس له على التوالي بعدما تغلب على مضيفه منتخب إندونيسيا 2 / صفر اليوم الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، التي شهدت أيضا فوز فيتنام 3 / 2 على ضيفتها الفلبين.

العراق يفوز على إندونيسيا بثنائية في تصفيات كأس العالم

وسجل هدفي المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 54 من ركلة جزاء وعلي جاسم في الدقيقة 88.

وأكمل منتخب إندونيسيا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد قائد الفريق يوردي أمات في الدقيقة 59.

وفي اللقاء الآخر، تقدم باتريك ريتشلت للفلبين في الدقيقة 62، لكن المنتخب الفيتنامي رد بهدفين عبر تين لين نيون في الدقيقتين 65 و76 على الترتيب.

وأحرز كيفن انجريسو هدف التعادل للفلبين في الدقيقة 89، لكن توان هاي فام، منح النقاط الثلاث لفيتنام بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء.

وواصل منتخب العراق التحليق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط لإندونيسيا في المركز الثاني، و6 نقاط لفيتنام، صاحبة المركز الثالث، فيما قبع منتخب الفلبين في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.