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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، حقيقة الصلح بين حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشيبي، نجم بيراميدز، خلال حلقة خاصة.

إبراهيم فايق يكشف حقيقة الصلح بين الشحات والشيبي عبر حلقة خاصة

وكانت هناك أنباء عن ظهور الشحات والشيبي، في حلقة مع الإعلامي عبر برنامجه، من أجل الصلح بينهما بعد الأزمة التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

الشيبي كان قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات، لدى القضاء المصري، بعد أن قام نجم الأهلي بالتعدي عليه بالضرب، بعد أن تم إيقاف لاعب القلعة الحمراء لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه، من قبل رابطة الأندية، وهو لم يكن كافيًا بالنسبة له.

وتم صدور قرار بحبس لاعب القلعة الحمراء، لمدة عام مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومنعه من الحصول على أي عضوية رياضية لمدة 5 سنوات.

فيما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بإيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح.

وكتب فايق عبر حسابه‏ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الأخبار المنتشرة عن حلقة للصلح تجمع بين الشيبي والشحات في برنامج الكورة مع فايق ليس لها أي أساس من الصحة.شكرا".

