عاجل.. ماجواير يعلق على استبعاده من قائمة إنجلترا لأمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - علق هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، على خروجه من قائمة منتخب إنجلترا النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024.

ماجواير: أشعر بالصدمة لخروجي من قائمة إنجلترا في يورو 2024

قال ماجواير، عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي معلقًا على خروجه من قائمة إنجلترا: "أشعر بالصدمة لعدم اختياري للعب مع إنجلترا في بطولة أوروبا هذا الصيف، على الرغم من بذل قصارى جهدي، لم أتمكن من التغلب على إصابة في ربلة الساق".

تابع: "ربما ضغطت على نفسي كثيرًا لمحاولة تحقيق ذلك. ببساطة، أنا محبط تمامًا. بالنسبة لي، تمثيل إنجلترا هو شرف كبير. إنه يعني كل شيء بالنسبة لي".

واصل: "إذا لم أتمكن من مساعدة الفريق كلاعب، فسوف أدعمهم كمشجع - جنبًا إلى جنب مع بقية البلاد. اذهبوا وفوزوا بها يا رفاق".

وختم: "بعد ذلك، سأعود إلى فريق مانشستر يونايتد للمتابعة الطبية من أجل الاستعداد للموسم المقبل".

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا مع منتخبات صربيا وسلوفينيا والدنمارك.