الرياضة

عاجل.. ماجواير يعلق على استبعاده من قائمة إنجلترا لأمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - علق هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، على خروجه من قائمة منتخب إنجلترا النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024.

ماجواير: أشعر بالصدمة لخروجي من قائمة إنجلترا في يورو 2024

قال ماجواير، عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي معلقًا على خروجه من قائمة إنجلترا: "أشعر بالصدمة لعدم اختياري للعب مع إنجلترا في بطولة أوروبا هذا الصيف، على الرغم من بذل قصارى جهدي، لم أتمكن من التغلب على إصابة في ربلة الساق".

تابع: "ربما ضغطت على نفسي كثيرًا لمحاولة تحقيق ذلك. ببساطة، أنا محبط تمامًا. بالنسبة لي، تمثيل إنجلترا هو شرف كبير. إنه يعني كل شيء بالنسبة لي".

واصل: "إذا لم أتمكن من مساعدة الفريق كلاعب، فسوف أدعمهم كمشجع - جنبًا إلى جنب مع بقية البلاد. اذهبوا وفوزوا بها يا رفاق".

وختم: "بعد ذلك، سأعود إلى فريق مانشستر يونايتد للمتابعة الطبية من أجل الاستعداد للموسم المقبل".

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا مع منتخبات صربيا وسلوفينيا والدنمارك.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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