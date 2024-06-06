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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الجزائر وغينيا دون تقطيع اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. يواصل منتخب الجزائر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 عندما يستضيف منتخب غينيا في ملعب نيسلون مانديلا، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 "مونديال 2026"، واستهل محاربو الصحراء الطريق إلى مونديال أمريكا بفوز على الشقيق الصومالي بثلاثة أهدافٍ لهدف، قبل السفر إلى موزمبيق والعودة منتصرًا بهدفين نظيفين، ليقبضوا على صدارة المجموعة بست نقاط، ولكن المنتخب الجزائري تعرض لهزة كبيرة خلال كأس أمم إفريقيا 2024 بالخروج من الدور الأول، الأمر الذي كلف المدرب جمال بلماضي مقعده، ليتعاقد المحاربون بعدها مع فلاديمير بيتكوفيتش.

بث مباشر الجزائر وغينيا دون تقطيع اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. وخاض المدرب السويسري مباراتين وديتين مع الجزائر، فاز الأولى على بوليفيا وتعادل الثانية مع جنوب إفريقيا، والآن حان موعد الاختبار الرسمي الأول ضد غينيا.

بث مباشر الجزائر وغينيا دون تقطيع اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر الجزائر وغينيا دون تقطيع اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم

بث مباشر الجزائر وغينيا دون تقطيع اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 وكيفية مشاهدة البث المباشر والمعلق وأكثر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر الجزائر وغينيا دون تقطيع اليوم في تصفيات مونديال 2026.. وأعلنت قنوات SSC حصولها على حقوق نقل مباريات تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا، وستكون في مقدمة القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا SSC 5 HD.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم

بث مباشر الجزائر وغينيا دون تقطيع اليوم في تصفيات كأس العالم.. ومن المنتظر أن يقوم التلفزيون الجزائري بنقل مباراة الجزائر وغينيا اليوم عبر القناة الجزائرية الأولى كما هي العادة، وهناك قناة ثالثة ستذيع المباراة وهو Sport TV5 Portugal.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. وبالنسبة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم، وهما الجزائرية الأولى وSport TV5 Portugal، ستجدها على الأقمار الصناعية Atlantic Bird 3 وNSS 7 وHispasat، أما قناة SSC 5 HD، فمتوفرة على عرب سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC5 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 الجزائرية الأولى الأرضية Atlantic Bird 3 11060 أفقي 23700 3/4 الجزائرية الأولى الأرضية NSS 7 12674 أفقي 20255 3/4 Portugal Hispasat Sport TV5 12246 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا اليوم

بث مباشر الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم.. ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من منصة شاهد VIP، والمتوفرة عليها جميع قنوات وفعاليات SSC.

معلق مباراة الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. وسيكون معلق مباراة الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا على قناة SSC 5 HD، الصوت السعودي الشهير فارس عوض.

موعد مباراة الجزائر وغينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا، هو اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في ملعب نيلسون مانديلا، مع تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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