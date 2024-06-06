انت الأن تتابع خبر منتخب التايكواندو يسعى الى التتويج في أولمبياد باريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يكثف المنتخب الوطني للتايكواندو، جهوده لإحراز نصر رياضي والصعود الى منصات التتويج وإحراز الميداليات، خلال مشاركته التاريخية المقبلة في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل إلى أولمبياد باريس 4 لاعبين من المنتخب الوطني وهم صالح الشرباتي، جوليانا الصادق، زيد مصطفى، راما ابو الرب، في إنجاز غير مسبوق، حيث لم يسبق لمنتخب التايكواندو وأن أهل 4 لاعبين للأولمبياد.

ويخوض المنتخب الوطني تدريبات مكثفة وبرنامج إعداد مدروس، استعدادا للوصول إلى الأولمبياد بجاهزية كاملة بحثا عن الإنجاز.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا تدريباته خلال المعسكر الدولي الذي تستضيفه عمان، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم المتأهلين إلى الأولمبياد، ما يرفع من درجة الجاهزية.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، إن الاتحاد وفر للمنتخب جميع الاحتياجات، بحثا عن منصات التتويج في باريس.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن منتخب التايكواندو بقيادة المدير الفني فارس العساف، نجح في تأهيل 4 لاعبين إلى الأولمبياد في عدد غير مسبوق، وهو إنجاز بحد ذاته، بانتظار الإنجاز الآخر في الأولمبياد.

وأكد العساف، أن منتخب التايكواندو لا يشارك في أي بطولة إلا والهدف منصات التتويج، والشواهد كثيرة في هذا الجانب، وأضاف" هدفنا الآن أولمبياد باريس، ونحن نرنو لتحقيق الميداليات في هذه التظاهرة العالمية الكبيرة، مجددا ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الإنجاز" .