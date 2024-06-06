نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية الدوري الإنجليزي توافق على استمرار تقنية الفيديو بالموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق 19 ناديا برابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على مواصلة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الموسم المقبل.

أندية الدوري الإنجليزي توافق على استمرار تقنية الفيديو بالموسم المقبل

ومن المعروف أن وولفرهامبتون كان مصرا على إجراء عملية التصويت حتى اليوم السابق للاجتماع السنوي للرابطة في هاروجيت أمس الخميس، وذلك رغم أنهم كانوا يتوقعون هزيمة ساحقة.

وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي والأندية ورابطة الحكام بأن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين إجراؤها لمصلحة اللعبة والجماهير.

ومن المقرر أن يتم العمل بتقنية التسلل شبه الألي في الخريف، والتي ذكرت مصادر رفيعة المستوى أنها ستقلل من وقت التأكد من التسلل، فيما سيتم الإعلان داخل الملعب عن القرارات التي يتم إلغاؤها أو تغييرها عقب تدخل تقنية (فار).