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أحمد جودة - القاهرة - أوضح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، سبب استبعاد هاري ماجواير من القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

مدرب إنجلترا يوضح سبب استبعاد ماجواير من يورو 2024

قال ساوثجيت في تصريحاته اليوم الخميس، بخصوص استبعاد هاري ماجواير: "أنت تعرف ما أشعر به تجاه هاري وما فعله من أجل إنجلترا ومن أجلي كمدرب".

وتابع مدرب إنجلترا قائلًا: "إنها حالة مختلفة مع هاري، القرار يتعلق تمامًا بحالته البدنية، لا يوجد سبب آخر. إنه أحد أقوى قلوب الدفاع لدينا".

وكان هاري ماجواير قد أعرب عن صدمته من قرار خروجه من قائمة منتخب إنجلترا النهائية المشاركة في بطولة يورو 2024.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا مع منتخبات صربيا وسلوفينيا والدنمارك.