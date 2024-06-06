التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول بين فلسطين ولبنان في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب فلسطين ضد نظيره لبنان بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي المنتخبين وأشهر الحكم البطاقات الصفراء للاعب عدي خروب لاعب فلسطين في الدقيقة ال 32.

وفي الدقيقة ال 36 اشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب لبنان جورج ملكي.

واعلن مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن تشكيل لاعبي منتخب بلاده لمواجهة نظيره لبنان، في المباراة المقامه حاليا. ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

التشكيل الرسمي لمنتخب فلسطين جاء كالتالي:

حارس المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: معتز البطاط - محمد خليل - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني.

خط الوسط: تامر صيام - عدي خروب - عطاء جابر - وسام أبو علي.

خط الهجوم: جوناثان زوريلا - عدي دباغ.

