منتخب السعودية يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بعد فوزه على باكستان

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في التأهل بشكل رسمي إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على باكستان.

المنتخب السعودي يهزم باكستان بثلاثية

فاز المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره باكستان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

افتتح التهديف فراس البريكان في الدقيقة 26 من صناعة سلطان الغنام، فيما أضاف البريكان الهدف الثاني أيضًا في الدقيقة 41 من صناعة الغنام، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، تمكن مصعب الجوير من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب السعودي، في الدقيقة 59 من صناعة عبدالرحمن غريب، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.

وتأهل المنتخب السعودي إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد أن ارتفع رصيده إلى 13 نقطة محتلًا صدارة المجموعة، بينما يحتل باكستان المركز الرابع دون نقاط.

نظام التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026:

يتم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات كل مجموعة بها 6 منتخبات، سيلعب كل منتخب 10 مباريات ذهابًا وإيابًا.

وسيتأهل أول منتخبين من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم 2026.