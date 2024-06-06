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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.

منتخب مصر، مصر وبوركينا فاسو، تشكيل منتخب مصر، تنطلق بعد قليل مباراة منتخب مصر أمام منافسه بوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغنيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون، وإثيوبيا، ويحل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط قبل انطلاق لقاء اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر، تشكيل منتخب مصر، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم على أرضية إستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

التحدي الأول

منتخب مصر، تشكيل منتخب مصر، وتعد مباراة اليوم هي التحدي الرسمي الأول للتوأم حسام، وإبراهيم بعد تولي مهمة قيادة المنتخب الوطني، ويسعى حسام حسن للحفاظ على حظوظ المنتخب للتاهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك وكندا، بعد أن ضمنت القارة الأفريقية وجود 9 مقاعد بالمونديال المقبل.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو.. ومن هو معلق المباراة؟

منتخب مصر، ومن المقرر أن يتم بث مباراة المنتخب الوطني عبر قنوات أون تايم سبورت الأرضية والفضائية، وقناة SSC 1 السعودية، حيث سيتولي الكابتن طارق الأدور، ومحمد الكواليني التعليق على المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، والكابتن مدحت شلبي للتعليق على مباراة اليوم على قناة SSC 1.

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام بوركينا فاسو

محمد الشناوي.

محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني،

مروان عطية، أمام عاشور، تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.