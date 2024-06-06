نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول منتخب مصر لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل لاعبو منتخب مصر استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد بوركينا فاسو غدا الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستقام على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

ويتم إذاعة مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناتي «أون تايم سبورت » الفضائى، وأيضًا قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، و«ssc» السعودية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى برفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.